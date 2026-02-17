Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера состоится 25 апреля в Конго

59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024-го Тайсон провел бой с блогером Джейком Полом, проиграв единогласным решением судей после 8 раундов.