Бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера состоится 25 апреля в Конго

Член Зала боксерской славы Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший проведут выставочный бой 25 апреля, сообщил инсайдер The Ring Майк Копинджер в соцсети. Бой пройдет в Конго.
59-летний Тайсон за профессиональную карьеру провел 59 боев, в которых одержал 50 побед (из них 44 — нокаутом) и потерпел 7 поражений. В 2011 году он был включен в Международный зал боксерской славы. В ноябре 2024-го Тайсон провел бой с блогером Джейком Полом, проиграв единогласным решением судей после 8 раундов.
48-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.