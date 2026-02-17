В Коста-Рике убили известного американского серфингиста Курта ван Дайка

По информации источника, двое вооруженных мужчин проникли в квартиру, которую американец снимал вместе со своей подругой. Преступники угрожали паре пистолетом, связали и избили их, после чего забрали ценности и автомобиль. В какой-то момент они убили ван Дайка. При осмотре на теле спортсмена были обнаружены следы удушья и множественные ножевые ранения.