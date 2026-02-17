Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с “Адмиралом” будет готов»

— Когда начинаются такие вещи, стараемся больше их игнорировать. Понимаю, что эмоции зашкаливают. Хочешь провести чистый и солидный матч, хочешь выигрывать честно и проигрывать достойно. Хотелось закончить матч, чтобы не было той грязи, которая случилось. То, что Дишковский пошел заступаться, за партнера это похвально.