«Барселона» проиграла «Жироне» на выезде, Ямаль не забил пенальти

«Барселона» проиграла «Жироне» в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании — 1:2.

У гостей на 45+1-й минуте полузащитник Ламин Ямаль не реализовал пенальти. На 59-й минуте защитник «Барселоны» Пау Кубарси открыл счет.

Хозяева ответили голами полузащитников Тома Лемара (на 62-й минуте) и Франа Бельтрана (на 87-й).

«Барселона» потерпела второе поражение подряд. Она занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 58 очками после 24 встреч. «Жирона» прервала серию из трех матчей без побед и поднялась на 12-е место (29 очков после 24 игр).

16 февр 23:00 Жирона — Барселона 2:1.