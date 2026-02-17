Ричмонд
Тренер «Атлетика» Вальверде: «У Нико Уильямса проблемы, он не в оптимальном состоянии. Так продолжаться не может»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде подтвердил, что нападающий Нико Уильямс может не попадать в состав в ближайшие несколько недель, чтобы восстановить форму.



«У Нико проблемы, он не в оптимальном состоянии. Так продолжаться не может. Мы продолжаем рассматривать разные варианты — пока чередуем лечение и игры, но если он не восстановится, мы думаем дать ему отдохнуть несколько недель, чтобы укрепить проблемную зону», — цитирует тренера Marca.

Как сообщалось, 23-летний испанец несколько месяцев мучается с болью в паховой области. В сезоне-2025/26 в 26 матчах он забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.