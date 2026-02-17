Флик: «Жирона» заслужила эту победу. Мы были очень плохи"

«Мы совершили слишком много ошибок. Наши позиции были очень плохими, особенно в центре поля. Мы оставляли слишком много свободных зон и не прессинговали. Мы были слишком открыты и слишком много пропустили. Думаю, “Жирона” заслужила эту победу. Мы были очень плохи, особенно в обороне и при переходах.