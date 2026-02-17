Ричмонд
Флик: «Жирона» заслужила эту победу. Мы были очень плохи"

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение от «Жироны» (1:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании.

«Мы совершили слишком много ошибок. Наши позиции были очень плохими, особенно в центре поля. Мы оставляли слишком много свободных зон и не прессинговали. Мы были слишком открыты и слишком много пропустили. Думаю, “Жирона” заслужила эту победу. Мы были очень плохи, особенно в обороне и при переходах.

Я даю команде два выходных. Игрокам это нужно. Они очень устали, и это заметно. Я дал им отдых, потому что им нужно перезагрузиться. Когда они вернутся, мы постараемся прибавлять, потому что мы играем очень плохо.

Футболисты сильно устали, это нормально. В других кондициях это была бы совсем другая игра. Ошибки случаются, потому что им не хватает свежести. Нам нужно больше голода до побед.

Все видели, что случилось при втором голе… Но я ничего не могу сказать о судьях. Возможно, я бы больше боролся или высказывался о судействе, если бы мы играли хорошо, но сегодня мы были так плохи. «Жирона» заслужила победу, и результат закономерен.

Никаких оправданий. Судьи делают свою работу. Иногда у них что-то не получается, но в первую очередь мы должны смотреть на себя. Иногда судьи находятся на том же уровне, что и мы… то есть не на высоком уровне", — сказал немецкий тренер на пресс-конференции.

«Барселона» потерпела второе поражение подряд. Она занимает второе место в таблице чемпионата Испании с 58 очками после 24 игр.

