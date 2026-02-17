Гу: «Пятикратный олимпийский призер» звучит довольно неплохо"

«Пятикратный олимпийский призер» звучит довольно неплохо. Если бы вы спросили меня четыре дня назад: «Какие трюки ты будешь делать в финале?», я бы ответила: «Я буду в финале?» Кажется, это Коби (Брайант) сказал, что у величайших спортсменов самая короткая память, и я стараюсь следовать этому. Я в режиме золотой рыбки: заканчиваю одно и сразу перехожу к следующему.