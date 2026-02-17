Гу: «Пятикратный олимпийский призер» звучит довольно неплохо"

Китайская фристайлистка Эйлин Гу прокомментировала итоги соревнований в биг-эйре на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии, по итогам которых она стала второй.
«Пятикратный олимпийский призер» звучит довольно неплохо. Если бы вы спросили меня четыре дня назад: «Какие трюки ты будешь делать в финале?», я бы ответила: «Я буду в финале?» Кажется, это Коби (Брайант) сказал, что у величайших спортсменов самая короткая память, и я стараюсь следовать этому. Я в режиме золотой рыбки: заканчиваю одно и сразу перехожу к следующему.
Выиграть медаль на Олимпиаде — это событие, меняющее жизнь, а сделать это пять раз — невероятно сложно. Перспектива «двух потерянных медалей» — абсурдна. Я показываю свое лучшее катание и делаю то, что никогда раньше не делала, так что этого более чем достаточно", — цитирует 22-летнюю Гу AP.
Самая богатая спортсменка Олимпиады-2026 вновь осталась без золота. Китайская фристайлистка Эйлин Гу опять вторая.
На Играх-2026 Гу также завоевала серебро в слоупстайле. На Олимпиаде-2022 в Пекине она выиграла золото в биг-эйре и хафпайпе и стала второй в слоупстайле.
