Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария сыграет со Швецией, США встретятся с Китаем и другие матчи

17 февраля на Олимпийских играх в Италии пройдут матчи группового этапа мужского турнира по керлингу.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Мужчины.

Групповой этап.

9-я сессия.

Швейцария — Швеция — 11.05.

США — Китай — 11.05.

Чехия — Германия — 11.05.

10-я сессия.

Германия — Швейцария — 21.05.

США — Италия — 21.05.

Канада — Великобритания — 21.05.

Швеция — Норвегия — 21.05.

Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 5 (6), Норвегия — 4 (6), США — 4 (6), Великобритания — 4 (7), Германия — 3 (6), Италия — 3 (6), Китай — 1 (6), Швеция — 1 (6), Чехия — 0 (6).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

