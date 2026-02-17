Олимпиада-2026. Керлинг. Швейцария сыграет со Швецией, США встретятся с Китаем и другие матчи

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап.
9-я сессия.
Швейцария — Швеция — 11.05.
США — Китай — 11.05.
Чехия — Германия — 11.05.
10-я сессия.
Германия — Швейцария — 21.05.
США — Италия — 21.05.
Канада — Великобритания — 21.05.
Швеция — Норвегия — 21.05.
Турнирное положение: Швейцария — 5 побед (5 игр), Канада — 5 (6), Норвегия — 4 (6), США — 4 (6), Великобритания — 4 (7), Германия — 3 (6), Италия — 3 (6), Китай — 1 (6), Швеция — 1 (6), Чехия — 0 (6).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
