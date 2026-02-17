Ричмонд
«Барселона» во второй раз с сезона-2004/05 нанесла 27 ударов по воротам и проиграла матч Ла лиги

«Барселона» потерпели поражение от «Жироны» (1:2) в гостевом матче 24-го тура чемпионата Испании.



Как сообщает Opta, «cине-гранатовые» проиграли матч Ла лиги, в котором нанесли как минимум 27 ударов по воротам, включая пенальти, лишь во второй раз начиная с сезона-2004/05.

Новый кошмар «Барсы»: поражение в дерби, потеря лидерства и гнев от судейства (опять). Ямаль впервые не забил пенальти.

Предыдущий случай — гостевое поражение от «Севильи» в октябре 2015 года (28 ударов «Барселоны», итоговый счет 2:1 в пользу хозяев).

Поражение от «Жироны» стало для «Барселоны» вторым подряд, команда занимает второе место в таблице чемпионата Испании (58 очков после 24 игр).