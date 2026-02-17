Ричмонд
Ямаль чуть не спровоцировал массовую потасовку в концовке матча «Жирона» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль едва не спровоцировал массовую потасовку в концовке гостевого матча 24-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:2).

На 90+9-й минуте нападающий «Жироны» Хоэль Рока применил грубый подкат против 18-летнего Ямаля, после чего последний вскочил и в агрессивной манере попытался выяснить отношения с обидчиком.

Новый кошмар «Барсы»: поражение в дерби, потеря лидерства и гнев от судейства (опять). Ямаль впервые не забил пенальти.

Игроки «Барселоны» несколько раз удерживали Ямаля, чтобы не допустить эскалации конфликта. По итогам эпизода арбитр показал 20-летнему испанцу Роке прямую красную карточку.

Ямаль при счете 0:0 на 45+1-й минуте не реализовал пенальти в ворота «Жироны». В сезоне-2025/26 у него 15 голов и 13 результативных передач в 32 встречах.