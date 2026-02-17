Ямаль первым из игроков топ-5 лиг Европы сделал 100 успешных обводок в сезоне-2025/26

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал первым игроком из топ-5 футбольных лиг Европы со 100 успешными обводками в сезоне-2025/26, сообщает Opta.
В общей сложности 18-летний испанец сделал 199 попыток обводок.
Второе место занимает 19-летний ивуарийский нападающий «Лейпцига» Ян Диоманде — у него 74 успешных попытки из 138.
Ямаль в сезоне-2025/26 в 32 матчах забил 15 голов и сделал 13 результативных передач. В игре 24-го тура Ла лиги с «Жироной» (1:2) он не реализовал пенальти.
Новый кошмар «Барсы»: поражение в дерби, потеря лидерства и гнев от судейства (опять). Ямаль впервые не забил пенальти.