Арбелоа: «Если я и приглашу Моуринью, то на обед. Ему незачем сидеть в моем кабинете»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от матчей с «Бенфикой» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Если я его и приглашу Моуринью (главный тренер “Бенфики” Жозе Моуринью — прим.), то на обед. Ему незачем сидеть в моем кабинете. Вы знаете, мы хорошие друзья, мы желаем друг другу всего наилучшего, и у нас отличные отношения.

Всегда желаю Жозе всего наилучшего. Моя цель — обыграть «Бенфику», это очевидно, но после этого — чтобы он выигрывал все. И в этом смысле я желаю ему только самого лучшего.

Не думаю, что он может меня удивить; я прекрасно знаю, на что они способны. Я уже говорил здесь, что неважно, выйдут ли они с командой Юношеской лиги УЕФА, потому что интенсивность будет максимальной. Завтра будет то же самое. Они способны сыграть даже лучше, и мы должны быть к этому готовы. Мы все должны четко понимать, с кем имеем дело.

Его встретят бурными овациями, потому что болельщики «Реала» помнят все, что он сделал для команды — а он выкладывался полностью и даже больше. Так что я уверен, его встретят грандиозной овацией", — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

17 февраля «Бенфика» примет «Реал», ответный матч стыкового раунда состоится 25 февраля.

Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному.