Арбелоа: «Если я и приглашу Моуринью, то на обед. Ему незачем сидеть в моем кабинете»

Не думаю, что он может меня удивить; я прекрасно знаю, на что они способны. Я уже говорил здесь, что неважно, выйдут ли они с командой Юношеской лиги УЕФА, потому что интенсивность будет максимальной. Завтра будет то же самое. Они способны сыграть даже лучше, и мы должны быть к этому готовы. Мы все должны четко понимать, с кем имеем дело.