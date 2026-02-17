Источник: «Арсенал» предлагал 120 миллионов евро за Альвареса во время клубного чемпионата мира

«Арсенал» предпринимал попытку приобрести форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса летом 2025 года, сообщает El Desmarque.
По информации источника, во время клубного чемпионата мира «канониры» предлагали за футболиста 100 миллионов евро фиксированной суммы и еще 20 миллионов евро в виде бонусов, но мадридцы ответили отказом.
Зимой «ПСЖ» делал повторный запрос по Альваресу. «Арсенал» по-прежнему сохраняет интерес к аргентинцу, однако в настоящее время нападающий не хочет возвращаться в АПЛ.
Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. Его контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2030-го. Сумма отступных, прописанных в соглашении игрока, составляет 490 миллионов евро.