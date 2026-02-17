Ричмонд
Энрике пошутил, что «ПСЖ» может выйти на матч с «Монако» без вратаря

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пошутил о вратарской позиции в преддверии первого стыкового матча Лиги чемпионов против «Монако».

«Не знаю, ожидаю ли я более спокойного вечера. Может быть, мы сыграем без вратаря. Ни один вратарь не хочет играть против “Монако”, — цитирует Энрике Footmercato.

Шутка испанца имеет под собой реальную основу. Голкиперы «ПСЖ» регулярно получают травмы в матчах с монегасками. В прошлом сезоне Джанлуиджи Доннарумма повредил лицо после опасного подката. А в сезоне-2025/26 Люка Шевалье травмировал лодыжку в игре с «Монако». Именно после повреждения французского голкипера место в воротах парижан прочно занял российский вратарь Матвей Сафонов.

Матч «ПСЖ» и «Монако» состоится 17 февраля на стадионе «Луи II».

