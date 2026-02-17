Ричмонд
Источник: «Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в Ким Мин Чжэ из «Баварии»

«Челси» и «Тоттенхэм» заинтересованы в подписании защитника «Баварии» Ким Мин Чжэ и внесли его в свои летние списки, сообщил журналист Кристиан Фальк.

По данным источника, переход 29-летнего корейца в состав «шпор» во многом будет зависеть от того, кто станет их следующим постоянным тренером. У «синих» уже есть хорошие варианты в обороне, но они хотят усилить состав после того, как не смогли заполучить Жереми Жаке, который перейдет в «Ливерпуль».

При этом Ким доволен пребыванием в «Баварии», но на данный момент является третьим выбором после француза Дайота Упамекано и немца Джонатана Та.

В сезоне-2025/26 корейский защитник в 23 матчах забил один гол и сделал одну результативную передачу. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.