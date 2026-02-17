Фьюри раскрыл причину своего пятого возвращения в бокс

«Я услышал все эти новости и подумал: жизнь очень коротка, очень драгоценна и очень хрупка, и в любой момент может случиться что угодно. Никогда не следует откладывать дела на завтра, на следующий год или на следующую неделю, потому что завтра никому не обещано. Нужно жить сегодняшним днем. Тогда же я принял решение вернуться в бокс», — цитирует Фьюри ВВС.