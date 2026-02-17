Фьюри раскрыл причину своего пятого возвращения в бокс

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри объяснил, что побудило его вновь возобновить карьеру и провести бой против россиянина Арсланбека Махмудова.
По словам спортсмена, поворотным моментом стала трагедия, случившаяся с его давним соперником Энтони Джошуа. В декабре 2025 года Джошуа попал в серьезную автокатастрофу в Нигерии, в которой погибли двое его тренеров. Эта новость потрясла Фьюри, который в тот момент отдыхал с семьей в Таиланде.
«Я услышал все эти новости и подумал: жизнь очень коротка, очень драгоценна и очень хрупка, и в любой момент может случиться что угодно. Никогда не следует откладывать дела на завтра, на следующий год или на следующую неделю, потому что завтра никому не обещано. Нужно жить сегодняшним днем. Тогда же я принял решение вернуться в бокс», — цитирует Фьюри ВВС.
37-летний британец также заявил, что намерен «сделать бокс великим снова», поскольку после его ухода этот вид спорта, по его мнению, «стал скучным».
Поединок между Фьюри и 36-летним Махмудовым состоится 11 апреля в Великобритании. На счету британца 34 победы, 2 поражения и 1 ничья, у Махмудова — 21 победа и 2 поражения.