Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полузащитник «Аталанты» де Рон — о матче с «Боруссией»: «Мы никого не боимся»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от первого матча против «Боруссии» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от первого матча против «Боруссии» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

Игра состоится 17 февраля в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени.

«Боруссия» — очень сильный клуб. Они много забивают, но и пропускают также. Мы должны сохранять концентрацию и не расслабляться, как с нами было в Бильбао. Так должно быть все 90 минут. Мы никого не боимся", — цитирует де Рона CalcioNapoli1926.

Ответный матч команды проведут 25 февраля в Бергамо.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» заняла 15-е место, а «Боруссия» — 17-е.

Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному.

17 февр 23:00 Боруссия Д — Аталанта _:_