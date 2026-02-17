Полузащитник «Аталанты» де Рон — о матче с «Боруссией»: «Мы никого не боимся»

«Боруссия» — очень сильный клуб. Они много забивают, но и пропускают также. Мы должны сохранять концентрацию и не расслабляться, как с нами было в Бильбао. Так должно быть все 90 минут. Мы никого не боимся", — цитирует де Рона CalcioNapoli1926.