Полузащитник «Аталанты» де Рон — о матче с «Боруссией»: «Мы никого не боимся»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон поделился ожиданиями от первого матча против «Боруссии» в стыковом раунде Лиги чемпионов.
Игра состоится 17 февраля в Дортмунде и начнется в 23.00 по московскому времени.
«Боруссия» — очень сильный клуб. Они много забивают, но и пропускают также. Мы должны сохранять концентрацию и не расслабляться, как с нами было в Бильбао. Так должно быть все 90 минут. Мы никого не боимся", — цитирует де Рона CalcioNapoli1926.
Ответный матч команды проведут 25 февраля в Бергамо.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Аталанта» заняла 15-е место, а «Боруссия» — 17-е.
Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному.
17 февр 23:00 Боруссия Д — Аталанта _:_