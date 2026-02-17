Источник: «Филадельфия» намерена продлить контракт Уокера и подписать Пэйна

«Филадельфия» намерена в ближайшие дни подписать новый двухлетний контракт с форвардом Джабари Уокером, у которого сейчас двустороннее соглашение, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Кроме того, по данным источников, команда планирует подписать на оставшуюся часть сезона-2025/26 защитника Кэмерона Пэйна.
23-летний американец Уокер заработал место в ротации, исчерпав лимит игр, разрешенный по его двустороннему контракту. В среднем он набирает 3,7 очка и делает 3,1 подбора за 12,1 минуты при реализации бросков 40,3 процента.
31-летний американец Пэйн играл вторую половину сезона-2023/24 в «Филадельфии», после чего подписал контракт с «Никс» на сезон-2024/25. Затем в октябре он заключил соглашение с «Индианой», но был отчислен после предсезонных матчей.
В последнее время Пэйн выступал за сербский «Партизан». За свою карьеру в НБА защитник в среднем набирал 7,8 очка, делал 2 подбора и 3,2 передачи.