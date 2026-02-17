Ричмонд
Спаллетти — о матчах с «Галатасараем»: «Ювентус» не хочет прятаться, он хочет играть и пытаться победить"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матчей стыкового раунда Лиги чемпионов с «Галатасараем».

"Когда игра состоит из двух матчей, важны оба. Любое колебание может дорого стоить. Я горжусь той реакцией, которую они показали в Милане, и не променял бы свою команду ни на кого в мире. Мы должны играть в свой футбол как команда, не страдать от давления соперника.

Игроки должны восстановиться, и у нас нет другого выбора. Повторять одни и те же действия снова и снова утомительно и для ума.

Мы должны быть готовы к выбору «Галатасарая». Мы предвидим решения, которые создадут неразбериху и хаос. Мы должны стараться играть в свою игру и не можем позволить запугать себя их агрессией. Они сильная команда, и мы приехали сюда, заслужив право сыграть в этом матче.

Мы рады играть с такими соперниками. Мы постараемся сыграть правильно и посмотрим, на каком мы уровне качества, потому что такие стадионы показывают, какая моральная сила тебе нужна. Мы не хотим прятаться, мы хотим играть и пытаться победить", — цитирует итальянского тренера Tutto Mercato Web.

17 февраля «Галатасарай» примет «Ювентус» на своем поле, 25 февраля состоится ответный матч в Италии.

Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному.