Президент UFC Уайт сообщил, что Трамп будет утверждать бойцов для участия в турнире в Белом доме

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что президент США Дональд Трамп примет участие в формировании карда турнира в Белом доме.

"По мере приближения даты мы обдумываем множество идей. Мы летим в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и его командой, чтобы обсудить не только организацию, но и состав участников поединков.

У нас есть три разных варианта всего, что касается организации мероприятия, и мы посмотрим, что ему понравится, а что — нет. Это событие будет просто потрясающим, уникальным, особенным и очень дорогим", — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Турнир запланирован на 14 июня 2026 года.

