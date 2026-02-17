Ричмонд
Карри — о завершении карьеры: «Это произойдет не скоро»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что пока не планирует завершать карьеру.



«Время для завершения карьеры придет само собой. Когда оно настанет? Думаю, это произойдет не скоро», — сказал Карри в интервью People.

37-летний баскетболист отметил, что старается не задумываться об этой теме, поскольку мысли о завершении карьеры отнимают настоящее.

«Я наслаждаюсь соревновательным процессом и всей работой, которая в него вкладывается. Надеюсь, это позитивно скажется на результате», — добавил он.

Карри является четырехкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022) и MVP финала НБА 2022 года. В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом и дважды — чемпионом мира.