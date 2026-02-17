Жена Большунова о ситуации с Бакуровым: «Все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены»

Большунов толкнул Бакурова в спину после спринта на Кубке России.
"Про хейтеров: раньше я могла обращать внимание, но сейчас выработала иммунитет. Мне все равно. Про Сашу скажу так: хейтят те, кто не знает правды. А правда совсем другая, все не так, как преподносят журналисты и некоторые не очень адекватные спортсмены.
Про Бакурова: этого персонажа даже не хочу обсуждать. Цирк, да и только.
Мне было достаточно эфира. Мы посмеялись вместе над этим актерским мастерством. Что касается ответной реакции Саши, он никогда не делает что-то в сторону человека, если его не спровоцируют, причем очень сильно. Провокация была и несколько раз в забеге", — рассказала Большунова.
Большунов извинился, но как! Обвинил всех вокруг, поблагодарил спонсора за церковь.