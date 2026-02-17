Дарья Домрачева будет экспертом Okko на Олимпиаде-2026

Домрачева будет работать в экспертной студии на месте проведения олимпийского биатлона в Антерсельве вместе с ведущей Марией Байдиной и олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой.
Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева будет экспертом Okko на Олимпийских играх в Италии.
Домрачева будет работать в экспертной студии на месте проведения олимпийского биатлона в Антерсельве вместе с ведущей Марией Байдиной и олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой.
Экспертные студии с участием Домрачевой выйдут 17 и 18 февраля.