Осторожно, мясо: спортсмены становятся жертвами стейков, а система антидопинга играет в рулетку

Одним из самых драматичных и противоречивых стало дело теннисистки из Великобритании Тайры Мур. В апреле 2022 года на турнире WTA в Боготе (Колумбия) проба 32-летней спортсменки дала положительный результат сразу на два стероида — болденон и нандролон. Мур утверждала, что никогда сознательно не прибегала к допингу. В декабре 2023 года независимый трибунал принял ее сторону, установив, что источником запрещенных веществ стало мясо из Колумбии. Более того, трибунал акцентировал внимание на уникальной статистике: несколько игроков на том же турнире сдали положительные тесты на болденон с частотой, «значительно превышающей среднемировые показатели», что указывало на общий пищевой источник. Спортсменку оправдали, признав, что в случившемся нет «ни вины, ни халатности».