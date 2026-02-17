Осторожно, мясо: спортсмены становятся жертвами стейков, а система антидопинга играет в рулетку

Организаторы турнира ATP 500 в мексиканском Акапулько приняли беспрецедентное для тенниса решение: в ресторане на стадионе теперь не будет мясных блюд. «Никакого мяса, никакого риска» (No meat, No risk) — так именуется превентивная мера, призванная уберечь спортсменов от непреднамеренного попадания запрещенных веществ в организм через местную говядину.
Александр Зверев, Лоренцо Музетти, Алекс де Минор, Бен Шелтон и другие заявленные на турнир звезды тенниса на время соревнований перейдут на вегетарианское меню. Вместо стейков им предложат рыбу, морепродукты, яйца и бобовые, которые, как заверяют организаторы, обеспечат «питание, соответствующее требованиям работоспособности и восстановления».
Решение, которое еще пару лет назад сочли бы экстравагантным, сегодня выглядит вынужденной необходимостью. Слишком много карьер в последние годы оказывалось на волоске от коллапса из-за разных мясных блюд. И речь идет не только о репутации чистых спортсменов, но и о престиже целых турниров. В минувшем году Акапулько уже столкнулось с «эпидемией»: три игрока — Каспер Рууд, Хольгер Руне и Томми Пол — снялись с соревнований из-за пищевых отравлений. Именно после этого организаторы ангажировали известного шеф-повара Карлоса Гайтана, дабы установить тотальный контроль над кухней.
Болденон в каждой тарелке?
Проблема, с которой столкнулся теннис (да и вообще весь спорт), имеет вполне конкретную географическую привязку и химическое наименование — болденон. Это анаболический стероид, который ветеринары в странах Латинской Америки (особенно в Колумбии и Мексике) легально используют для стимуляции роста крупного рогатого скота. Для животных это терапевтическое средство, а для спортсмена, согласно кодексу ВАДА, — допинг. Ситуация достигла такого накала, что в сентябре 2025 года ITIA выпустила специальное предупреждение для игроков, направляющихся на турниры в Мексику, Китай и Гватемалу, рекомендовав им проявлять «особую осмотрительность» с местными продуктами.
Колумбийский адвокат Андрес Чаррия, специализирующийся на спортивном праве, в своей колонке, посвященной новому списку ВАДА на 2026 год, акцентировал внимание на вопиющем бездействии антидопинговых органов. «Обращает на себя внимание, что нет ни одного комментария о таких веществах, как болденон и тренболон, которые, как неоднократно доказано, присутствуют в говядине во многих странах мира и стали головной болью для многих спортсменов», — пишет он, подвергая критике ВАДА за создание «правовой неопределенности».
По его словам, формулировка «и другие вещества со схожей химической структурой или биологическими эффектами» позволяет трактовать правила произвольно, что превращает спортсмена в заложника обстоятельств, не имеющего возможности апеллировать к здравому смыслу. Возникает ощущение, будто процесс вершится где-то в недоступном пониманию пространстве, где приговор известен заранее, а улики — лишь формальность.
Стейк валит целые сборные
Теннис — далеко не единственный вид спорта, столкнувшийся с этой проблемой. История знает случаи, когда под удар попадали не отдельные атлеты, а целые команды. Самый резонансный инцидент произошел в 2011 году на молодежном чемпионате мира по футболу в Мексике. Более 100 футболистов из разных стран сдали положительные тесты на кленбутерол — еще один ветеринарный препарат, используемый для увеличения мышечной массы скота. Расследование показало, что источником допинга стало мясо, которое подавали в отелях.
Реакция последовала незамедлительно: в 2012 году олимпийская сборная Китая перед Играми в Лондоне была переведена на вегетарианскую диету. Спортсменам категорически воспретили употреблять мясо, дабы исключить даже гипотетический риск попадания кленбутерола в организм. Любители бифштексов оказались под угрозой исключения из делегации. То, что сейчас в Акапулько преподносят как инновацию, в Китае поняли еще 14 лет назад. Вопрос лишь в том, почему спортивные федерации столь долго игнорировали (и продолжают игнорировать) эту проблему, предпочитая реагировать постфактум, а не упреждающе.
Дело Тайры Мур
Одним из самых драматичных и противоречивых стало дело теннисистки из Великобритании Тайры Мур. В апреле 2022 года на турнире WTA в Боготе (Колумбия) проба 32-летней спортсменки дала положительный результат сразу на два стероида — болденон и нандролон. Мур утверждала, что никогда сознательно не прибегала к допингу. В декабре 2023 года независимый трибунал принял ее сторону, установив, что источником запрещенных веществ стало мясо из Колумбии. Более того, трибунал акцентировал внимание на уникальной статистике: несколько игроков на том же турнире сдали положительные тесты на болденон с частотой, «значительно превышающей среднемировые показатели», что указывало на общий пищевой источник. Спортсменку оправдали, признав, что в случившемся нет «ни вины, ни халатности».
Однако Международное агентство по честности в теннисе (ITIA) подало апелляцию, сконцентрировавшись на высоком уровне нандролона. В июле 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт: четыре года дисквалификации. Арбитры большинством голосов сочли, что Мур не сумела доказать соответствие концентрации нандролона в ее пробе с употреблением загрязненного мяса. Перед спортсменкой в очередной раз встал извечный вопрос: быть или не быть? Но в контексте карьеры он обрел зловещую однозначность.
«Я начинаю верить, что не все получают равное отношение, — написала вскоре после этого немецкая надежда Ева Лис в соцсетях. — Почему у Тайры Мур не было месячной дисквалификации?» Ее риторический вопрос — камень в огород громких дел Янника Синнера и Иги Свентек, отделавшихся несколькими месяцами отстранения за совершенно иные субстанции. Итальянец, чья проба дала положительный результат на клостебол, получил три месяца дисквалификации по соглашению с ВАДА. Полька, в организме которой обнаружили триметазидин, отбыла месячный бан. Такая разница в подходах и сроках вызывает у теннисного сообщества все больше вопросов к системе, которая оперирует понятием справедливости столь избирательно.
Контрастирует с историей Мур судьба колумбийца Роберта Фараха. Будучи первой ракеткой мира в паре, он сдал положительный тест на болденон в октябре 2019 года и пропустил Australian Open. Но Международная федерация тенниса (ITF) приняла его объяснения о зараженной колумбийской говядине. Фарах был признан невиновным и не понес наказания. Один и тот же стейк — два диаметрально противоположных приговора.
Исповедь бразильца
Особого внимания заслуживает случай бразильца Николаса Джанеллато. В 2024 году на «челленджере» в колумбийском городе Ибаге 23-летний теннисист, занимавший 458-ю строчку рейтинга, сдал положительный тест на болденон. Как выяснилось, спортсмен употреблял говядину в местном ресторане быстрого питания.
«Когда я получил новость, это застало меня врасплох, я понятия не имел об этих заражениях в Колумбии. То, что случилось с моей карьерой, которую я выстраивал с детства, превратилось в кошмар», — поведал Джанеллато. Его адвокат Педро Фида отметил абсурдность ситуации: предупреждение о возможных рисках, связанных с мясом, от организаторов турнира поступило уже после сдачи пробы. Но касалось оно исключительно другой субстанции — кленбутерола, а не болденона.
Защита Джанеллато собрала впечатляющее досье: детализированные чеки, информацию об источниках мяса из нескольких посещений ресторана и заключения независимых экспертов, аккредитованных ВАДА. Эти эксперты подтвердили, что версия о загрязненном мясе «более вероятна, чем нет». В конечном итоге ITIA была вынуждена снять обвинения, признав, что в действиях игрока «отсутствуют вина или халатность». Но полгода без тенниса и рухнувший рейтинг никто не компенсировал.
В решении по делу Джанеллато ITIA сделала важную оговорку, которая должна была бы стать заголовком для всех: «Во избежание неясности ITIA отмечает: тот факт, что случай загрязнения мяса (колумбийской говядины или иной) приведет к вердикту “отсутствие вины или халатности”, не является автоматическим». Игроки по-прежнему участвуют в русской рулетке, где на кону — профессиональная состоятельность. Адвокат Фида также привел шокирующую статистику: только в Колумбии на тот момент было зафиксировано более 30 аналогичных инцидентов с участием как местных, так и иностранных спортсменов из разных видов спорта.
Дело Халеп
Отдельного анализа заслуживает дело румынки Симоны Халеп, которое создало важный юридический прецедент. В марте 2024 года CAS сократил ее дисквалификацию с четырех лет до девяти месяцев, но оставил в силе обвинение в «неосторожном использовании загрязненной добавки». Ключевой момент вердикта: CAS подчеркнул, что добавку румынка принимала по совету своего физиотерапевта, «который не является врачом или клиницистом». Арбитры задались риторическим вопросом: «Как может быть, что в среде столь высокого профессионализма вопросы, связанные с возможными проблемами с антидопингом, доверяются людям, не имеющим опыта в этой области?».
Этот вердикт напрямую касается всех спортсменов, включая Синнера. Судьи недвусмысленно дали понять: тот факт, что атлет делегирует контроль за питанием и медикаментами персоналу, не освобождает его от ответственности. «Спортсмен должен был понимать ограниченность квалификации своего физиотерапевта», — подчеркивается в решении.
Однако между делами Халеп и Синнера существует принципиальная разница, на которую указывают итальянские журналисты. Халеп сознательно приняла вещество внутрь (пусть и неумышленно, через загрязненную добавку). Синнер же не принимал ничего — он был пассивно контаминирован своим физиотерапевтом во время массажа. И, что немаловажно, биологический паспорт итальянца всегда оставался безупречен, тогда как у Халеп фиксировались отклонения. В сухом остатке, упрощая: Симона Халеп неумышленно «наелась» допинга, Янника Синнера — неумышленно «натерли». Юридические последствия оказались несопоставимы, что вновь поднимает вопрос о пропорциональности наказания и степени вины.
Новая реальность
Теннисный тур после череды этих скандалов уже никогда не будет прежним. Британка Эмма Радукану призналась, что теперь предпочитает терпеть боль от укусов насекомых, нежели использовать спрей, в котором может оказаться запрещенный компонент. «У меня были довольно серьезные укусы насекомых, они сильно распухли. Мне предложили спрей, чтобы облегчить зуд, но я отказалась. Я предпочла стиснуть зубы, чем рисковать», — рассказала чемпионка US Open-2021.
Француз Александр Мюллер, недавний финалист турнира в Рио, подтверждает: игроки стали куда осмотрительнее. «Когда я направлялся в Южную Америку, я заранее изучил вопрос с мясом, поскольку знал об этих случаях», — цитирует его AFP.
Ига Свентек после своего возвращения на корт поведала, что теперь сохраняет все упаковки от лекарств «на всякий случай» и была приятно удивлена, что другие игроки подходили к ней не с осуждением, а с вопросом, как избежать случайного заражения. Каролин Гарсия теперь старается принимать «минимум лекарств» и исключительно от «известных брендов».
Даже Янник Синнер, отбывший, как уже сказано выше, трехмесячную дисквалификацию, признался, что и до инцидента проявлял предельную осторожность: «Если бутылка открыта, я ее выбрасываю и беру новую». Но и эта бдительность не уберегла его.
Голоса критиков
На этом фоне особенно цинично звучат заявления официальных лиц. Австралиец Ник Кирьос, известный своей бескомпромиссной прямотой, обрушился на систему с уничтожающей критикой. «Я уже более десятилетия в туре… Я в курсе всего, что происходит с моей командой, и всецело доверяю им. Я не позволю ничему случайно проникнуть в мой организм», — заявил финалист Уимблдона-2022. Его инвектива — укор системе, которая перекладывает всю полноту ответственности на спортсменов, но при этом не в состоянии гарантировать чистоту продуктов в странах, где санкционирует проведение турниров. В этой новой реальности даже доброкачественное на первый взгляд мясо может оказаться «второй свежести» — не по органолептическим свойствам, а по своему скрытому химическому составу, несущему угрозу репутации.
Решение турнира в Акапулько исключить мясо из меню — жест отчаяния и попытка оградить игроков от системы, где доказательство невиновности может растянуться на годы, а цена ошибки — четыре года вне корта, как в случае Тайры Мур. Организаторы признают, что в регионе существует риск заражения скота стероидами, и предпочитают перестраховаться. Вместо традиционного предматчевого стейка теннисистам предложат рыбу, которая, по заверениям поваров, обеспечивает порядка 30 граммов белка на порцию.
Мир большого спорта пришел к парадоксальному выводу: чтобы не нарушить антидопинговые предписания, порой достаточно просто отказаться от гамбургера. Но парадокс усугубляется тем, что система карает жертву, а не производителя. ВАДА выпускает рекомендации, но не борется с первопричиной — использованием стероидов в животноводстве. ITIA преследует спортсменов, но не гарантирует безопасность питания на турнирах, которые сама же аккредитует.
