«Кому не нравится — есть мини-футбол. Там #######. Вперед». Президент Медиалиги против изменения формата 6×6 в НаПике

"Уход от формата 6×6? Я бы формат не менял, постарался бы сделать площадку побольше. Мне кажется, что хорошего уровня команды, знающие, что делать с мячом, вшестером на поле смотрятся комфортно, даже на этом поле. Если добавить полтора-два метра в ширину и метра три в длину, то это идеальная площадка под формат 6×6.
Я очень часто слышу, что тесно на поле. Ребят, молоко по вкусу не может быть другим, если туда не добавить вкусовую добавку. Ты его либо любишь, либо не любишь. И не задумываешься, что у него за вкус.
Вот я, например, использую IQOS. Балуюсь? Балуюсь. Занимаюсь ####### [ерундой]? Занимаюсь. Отвратительный вкус? Да. Но я не бросаю по какой-то причине. Видимо, другие моменты, которые он мне заменяет, меня устраивают. Здесь то же самое. Мое видение — просто чуть-чуть изменить размер площадки. Сокращать количество людей на поле я точно не буду.
Кому не нравится — есть мини-футбол. Отличный футзал, классное соревнование. Московская любительская лига мини-футбола — будь любезны. Там ####### [хорошо], там так же тепло, 4×4 и вратарь. Вперед", — сказал глава МФЛ.
НаПике — российский аналог Кингс Лиги Жерара Пике. Матчи проходят в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Игра начинается с 2 на 2, далее каждую минуту добавляется по игроку в каждой команде до формата 6 на 6. У команд есть различные бустеры: президентский пенальти, гол верхом с центра поля, фут-керлинг, бургер-пенальти и другие.
В перерыве проходит МедиаПик — игра медийными составами с участием звезд из разных индустрий. В первом туре за Fight Nights сыграли Евгений Плющенко и боец Мариф Пираев. За 2Drots выступил стример Анар Абдуллаев, за ФК «10» — комики Антон Шастун, Азамат Мусагалиев, Роман Косицын и другие.