Олимпиада-2026. Лыжи. Хедегарт и Клэбо, Делож и Шаппаз, Огден и Шумахер, Барп и Пеллегрино, Хагстрем и Ангер пробегут командный спринт

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Лыжные гонки.
Мужчины.
Командный спринт, свободный стиль.
Начало квалификации — 12:15, начало финала — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Старт-лист.
1. Эйнар Хедегарт — Йоханнес Клэбо (Норвегия).
2. Бен Огден — Гас Шумахер (США).
3. Элиа Барп — Федерико Пеллегрино (Италия).
4. Матис Делож — Жюль Шаппаз (Франция).
5. Юхан Хагстрем — Эдвин Ангер (Швеция).
6. Иржи Туз — Михал Новак (Чехия).
7. Лаури Вуоринен — Йони Мяки (Финляндия).
8. Яник Рибли — Валерио Гронд (Швейцария).
9. Эндрю Масгрэйв — Джеймс Клунье (Великобритания).
10. Антуан Сир — Ксавье Маккивер (Канада).
11. Михаэль Феттингер — Беньямин Мозер (Австрия).
12. Якоб Элиас Мох — Ян Штельбен (Германия).
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026.