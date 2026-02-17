Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Лыжи. Хедегарт и Клэбо, Делож и Шаппаз, Огден и Шумахер, Барп и Пеллегрино, Хагстрем и Ангер пробегут командный спринт

18 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии пройдет мужской командный спринт в лыжных гонках.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Лыжные гонки.

Мужчины.

Командный спринт, свободный стиль.

Начало квалификации — 12:15, начало финала — 14:15 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Старт-лист.

1. Эйнар Хедегарт — Йоханнес Клэбо (Норвегия).

2. Бен Огден — Гас Шумахер (США).

3. Элиа Барп — Федерико Пеллегрино (Италия).

4. Матис Делож — Жюль Шаппаз (Франция).

5. Юхан Хагстрем — Эдвин Ангер (Швеция).

6. Иржи Туз — Михал Новак (Чехия).

7. Лаури Вуоринен — Йони Мяки (Финляндия).

8. Яник Рибли — Валерио Гронд (Швейцария).

9. Эндрю Масгрэйв — Джеймс Клунье (Великобритания).

10. Антуан Сир — Ксавье Маккивер (Канада).

11. Михаэль Феттингер — Беньямин Мозер (Австрия).

12. Якоб Элиас Мох — Ян Штельбен (Германия).

Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026.