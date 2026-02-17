Жена Большунова: «Уходят лучшие годы Саши, спортивный век не такой долгий. Но он сильный человек, поэтому я еще верю, что он покажет, на что способен»

Ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что панель рассматривает только дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до открытия Игр.
«Переживали вместе. Уходят лучшие годы Саши, спортивный век у спортсмена не такой долгий, к сожалению. Мы поддерживаем его с (дочерью) Евой. Но он сильный человек, поэтому я еще верю в то, что он покажет, на что способен», — сказала Анна.
Она отметила, что еще не знает, как будет устроен быт семьи после допуска лыжника до соревнований.
"Пока не понимаю, но мы будем делать все возможное, чтобы как можно чаще летать с Сашей. Однако Ева у нас очень общительная, и ей нужно быть со сверстниками. Если мы уезжаем на три-четыре дня, она уже просит вернуться в сад. Воспитатели говорят, что когда она возвращается после долгой поездки, то становится очень тактильной, ей нужно всех обнять.
Будем стараться угодить всем. Саше тоже трудно без дочери и жены, он все тяжелее переносит поездки без нас — так же, как и мы", — добавила жена Большунова.