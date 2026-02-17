Организаторы Игр-2026 пополнили запасы бесплатных презервативов в олимпийских деревнях

Ранее сообщалось, что подготовленные 10 тысяч средств контрацепции, которые раздают спортсменам, закончились за три дня.
«Международный олимпийский комитет (МОК) тесно сотрудничает с оргкомитетом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья», — сообщила пресс-служба МОК.
Презервативы на Олимпийских играх раздают начиная с 1988 года в рамках кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем.
На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало.
