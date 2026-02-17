Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Организаторы Игр-2026 пополнили запасы бесплатных презервативов в олимпийских деревнях

Организаторы Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо пополнили запасы бесплатных презервативов в олимпийских деревнях.

Ранее сообщалось, что подготовленные 10 тысяч средств контрацепции, которые раздают спортсменам, закончились за три дня.

«Международный олимпийский комитет (МОК) тесно сотрудничает с оргкомитетом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье спортсменов, включая поддержку услуг в области сексуального здоровья», — сообщила пресс-служба МОК.

Презервативы на Олимпийских играх раздают начиная с 1988 года в рамках кампании по борьбе с заболеваниями, передающимися половым путем.

На Олимпиаде закончились презервативы. Их выдали чуть ли не рекордно мало.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше