Линдси Вонн показала, как ее перевозили с травмой в больницу: «Моя нога все еще вдребезги, но я наконец-то дома!»

Американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала, что ее госпитализировали в США.

Источник: Спортс

Ранее 41-летняя спортсменка получила травму во время скоростного спуска на Олимпиаде в Италии. Ей диагностировали перелом большеберцовой кости,

"Моя нога все еще вдребезги… но я наконец-то дома!

Отделение интенсивной терапии ➡️ машина скорой ➡️ самолет ➡️ машина скорой ➡️ больница в США.

Благодарю весь медицинский штаб, который помог мне вернуться домой ??❤️ и с огромным нетерпением жду следующей операции, чтобы убрать фиксатор с ноги и начать больше двигаться.

Моя травма оказалась гораздо серьезнее, чем просто перелом ноги. Я все еще ломаю голову, осознать это все, а также что будет дальше… Но об этом я расскажу вам в ближайшие дни.

Как всегда, ценю всю вашу любовь и поддержку ??", — написала Вонн в соцсети.

До Олимпиады Вонн также сообщала о разрыве крестообразных связок, но несмотря на это решила соревноваться.

