Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде-2026

Немецкие бобслеисты Йоханнес Лохнер и Георг Фляйшхауэр стали победителями Олимпиады-2026 в соревновании двоек.
Они показали результат 3.39,70 по сумме четырех заездов.
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал — серебряными призерами стали Франческо Фридрих и Александр Шуллер (3.41,04), а бронзовыми — Адам Аммур и Александр Шаллер (3.41,52).
Бобслей.
Милан (Италия).
Зимние Олимпийские игры — 2026.
Мужчины.
Двойка.
4-й заезд.
1. Йоханнес Лохнер/Георг Фляйшхауэр (Германия) — 3.39,70 (54,68 + 55,22 + 54,89 + 54,91).
2. Франческо Фридрих/Александр Шуллер (Германия) — 3.41,04 (55,16 + 55,54 + 55,01 + 55,33).
3. Адам Аммур/Александр Шаллер (Германия) — 3.41,52 (55,12 + 56,02 + 55,03 + 55,35).
4. Фрэнк дель Дука/Джошуа Уильямсон (США) — 3.41,96 (55,40 + 55,84 + 55,38 + 55,34).
5. Кристиан Тентя/Георге Иордаке (Румыния) — 3.42,37 (55,73 + 55,65 + 55,46 + 55,53).
6. Михаэль Фогт/Амаду Давид Ндиай (Швейцария) — 3.42,60 (55,64 + 55,85 + 55,47 + 55,64).
7. Патрик Баумгартнер/Роберт Мирча (Италия) — 3.42,67 (55,58 + 56,00 + 55,49 + 55,60).
8. Екабс Календа/Матисс Микнис (Латвия) — 3.42,68 (55,68 + 55,75 + 55,64 + 55,61).
9. Маркус Трайхль/Даниэль Берчлер (Австрия) — 3.43,01 (55,89 + 55,76 + 55,62 + 55,74).
10. Ромен Хайнрих/Дориан Хотервиль (Франция) — 3.43,32 (55,75 + 55,89 + 55,75 + 55,93).