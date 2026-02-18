«ПСЖ» обыграл «Монако» в Лиге чемпионов, Сафонов пропустил 2 гола, Головин был удален

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла в Монако на стадионе «Луи II».
Американский нападающий монегасков Фоларин Балогун оформил дубль. В первом голе ему ассистировал российский полузащитник Александр Головин. На 22-й минуте полузащитник парижан Витинья не реализовал пенальти — голкипер монегасков Филипп Кен отразил мяч. Спустя 5 минут на поле вышел нападающий Дезире Дуэ, заменивший получившего травму Усмана Дембеле. Сразу после выхода на поле Дуэ забил гол, а перед перервом сделал голевую передачу на Ашрафа Хакими.
В начале второй половины Головин сфолил на Витинье, за что получил желтую карточку. Однако после подсказа ВАР судья изменил решение и удалил россиянина с поля. На 67-й минуте Дуэ оформил дубль и принес «ПСЖ» победу.
Ворота парижской команды в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов. 26-летний россиянин сделал 2 сэйва.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.