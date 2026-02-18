Ричмонд
Олимпиада-2026, 18 февраля, все медали дня: лыжники разыграют награды в командных спринтах, биатлонистки — в эстафете

18 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют девять комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

18 февраля, среда.

Сноуборд.

13:20 — слоупстайл, мужчины.

16:30 — слоупстайл, женщины.

Лыжные гонки.

13:45 — командный спринт, свободный стиль, женщины.

14:15 — командный спринт, свободный стиль, мужчины.

Фристайл.

15:00 — акробатика, женщины.

Горные лыжи.

15:30 — слалом, женщины.

Биатлон.

16:45 — эстафета, женщины.

Шорт-трек.

23:00 — 3000 м, эстафета, женщины.

23:32 — 500 м, мужчины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.