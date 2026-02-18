Олимпиада-2026, 18 февраля, все медали дня: лыжники разыграют награды в командных спринтах, биатлонистки — в эстафете

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
18 февраля, среда.
Сноуборд.
13:20 — слоупстайл, мужчины.
16:30 — слоупстайл, женщины.
Лыжные гонки.
13:45 — командный спринт, свободный стиль, женщины.
14:15 — командный спринт, свободный стиль, мужчины.
Фристайл.
15:00 — акробатика, женщины.
Горные лыжи.
15:30 — слалом, женщины.
Биатлон.
16:45 — эстафета, женщины.
Шорт-трек.
23:00 — 3000 м, эстафета, женщины.
23:32 — 500 м, мужчины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.