Мбаппе назвал Престианни расистом

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе оскорбил «Бенфики» Джанлуку Престианни в матче плей-офф Лиги чемпионов (1:0), сообщает Movistar.

По информации источника, француз сказала сопернику: «Ты просто *** расист». Инцидент произошел после момента, из-за которого игра была прервана в начале второй половины встречи.

На 50-й минуте форвард мадридской команды Винисиус Жуниор открыл счет, после чего игра была прервана, так как бразилец пожаловался судье на расистские оскорбления от Престианни.

17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.