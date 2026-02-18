Российским спортсменам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов. Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, представленной спонсором Международного олимпийского комитета (МОК) для участников зимних Игр.
Ранее МОК заявлял, что олимпийцы получат телефоны от южнокорейской компании Samsung.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.
