Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российским спортсменам на Олимпиаде не подарили спонсорские смартфоны (ТАСС)

Российские спортсмены не получили в подарок от организаторов Олимпиады-2026 смартфоны, которые вручались при заселении в Олимпийскую деревню другим атлетам.

Источник: Спортс"

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самих спортсменов. Речь идет об эксклюзивной версии смартфона, представленной спонсором Международного олимпийского комитета (МОК) для участников зимних Игр.

Ранее МОК заявлял, что олимпийцы получат телефоны от южнокорейской компании Samsung.

Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Допуск к соревнованиям получили 13 россиян в нейтральном статусе.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше