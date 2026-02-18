Тшуамени признан лучшим игроком матча «Бенфика» — «Реал»

Полузащитник «Реала» Орельен Тшуамени признан лучшим игроком матча плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
«Он стал ключевым игроком в составе “Реала”, прекрасно читая игру и нейтрализуя за счет этого большинство контратак “Бенфики”. Уверенное выступление игрока — специалиста высшего уровня на своей позиции», — отметила группа технически. наблюдателей УЕФА.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.