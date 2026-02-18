Конфедерация футбола Бразилии выступила с заявлением по скандалу с Винисусом в матче Лиги чемпионов

Конфедерация футбола Бразилии (CBF) на официальной странице в соцсети X отреагировала на расистский скандал с участием бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
«Выражаем солидарность с Винисиусом Жуниором, ставшим жертвой очередного акта расизма во вторник после того, как он забил гол за “Реал” в ворота “Бенфики” в Лиссабоне. Расизм — это преступление. Это недопустимо. Ему не место ни в футболе, ни где бы то ни было еще.
Вини, ты не одинок. Ваше решение активировать протокол о расизме является примером мужества и достоинства. Мы гордимся вами. Мы останемся непоколебимы в борьбе против всех форм дискриминации. Мы рядом с вами. Всегда", — говорится в сообщении.
Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.