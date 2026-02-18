Винисиус после матча с «Бенфикой» назвал трусами всех расистов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал со своим участием в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).
"Расисты — это, прежде всего, трусы. Им нужно закрывать рты футболками, чтобы продемонстрировать, насколько они слабы. Но в то же время у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязаны их наказывать. Ничего нового в том, что произошло сегодня, для моей жизни и жизни моей семьи, нет.
Я получил желтую карточку за празднование гола. До сих пор не понимаю, почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы. Мне не нравится появляться в подобных ситуациях, особенно после большой победы и заголовки должны быть посвящены «Реалу», но это необходимо", — написал бразилец в соцсети.
В начале второго тайма после гола Винисиуса игра была прервана из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. Спустя несколько минут рефери возобновил матч.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.