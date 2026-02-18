Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Винисиус после матча с «Бенфикой» назвал трусами всех расистов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал со своим участием в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор отреагировал на расистский скандал со своим участием в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

"Расисты — это, прежде всего, трусы. Им нужно закрывать рты футболками, чтобы продемонстрировать, насколько они слабы. Но в то же время у них есть защита со стороны тех, кто теоретически обязаны их наказывать. Ничего нового в том, что произошло сегодня, для моей жизни и жизни моей семьи, нет.

Я получил желтую карточку за празднование гола. До сих пор не понимаю, почему. С другой стороны, это просто плохо работающий протокол, от которого нет никакой пользы. Мне не нравится появляться в подобных ситуациях, особенно после большой победы и заголовки должны быть посвящены «Реалу», но это необходимо", — написал бразилец в соцсети.

В начале второго тайма после гола Винисиуса игра была прервана из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. Спустя несколько минут рефери возобновил матч.

Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.

17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.