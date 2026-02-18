Ричмонд
Сотрудник «Реала» напал на президента «Бенфики» Руя Кошту после матча Лиги чемпионов

Один из сотрудников «Реала» в подтрибунном помещении стадиона «Эштадиу да Луж» повздорил с президентом «Бенфики» Руем Коштой, сообщает Cope.

Один из сотрудников «Реала» в подтрибунном помещении стадиона «Эштадиу да Луж» повздорил с президентом «Бенфики» Руем Коштой, сообщает Cope.

По информации источника, представитель мадридской команды, не являющийся ни игроком, ни тренером, подрался с 53-летним португальцем.

В начале второго тайма на поле произошел конфликт, из-за которого игра была прервана на несколько минут. Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил гол, после чего услышал в свой адрес расистские оскорбления и указал на это арбитру.

Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.

17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.