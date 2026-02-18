«Монако» — «ПСЖ»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» выиграл у «Монако» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов — 3:2. Игра прошла на стадионе «Луи II».
У монегасков дубль оформил Фоларин Балогун. У парижской команды двумя забитыми мячами отличился Дезире Дуэ, а также забил Ашраф Хакими.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин сделал голевую передачу и получил красную карточку. Голкипер Матвей Сафонов сделал два сэйва.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.
