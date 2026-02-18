Ричмонд
«Галатасарай» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Галатасараю» обыграл «Ювентус» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 5:2. Игра прошла в Стамбуле.

Источник: Спорт-Экспресс

У стамбульской команды дубль оформил Ноа Ланг, а также по голу забили Габриэл Сара, Давинсон Санчес и Саша Боэ. У туринцев дубль на счету Тена Копмейнерса.

Ответный матч между пройдет в Турине через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Винисиуса оскорбили после победного гола «Реала», «Ювентус» растоптан в Стамбуле, а Гирасси — герой Дортмунда.

17 февр 20:45 Галатасарай — Ювентус 5:2.