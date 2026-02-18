«Галатасарай» — «Ювентус»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Галатасараю» обыграл «Ювентус» в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 5:2. Игра прошла в Стамбуле.
У стамбульской команды дубль оформил Ноа Ланг, а также по голу забили Габриэл Сара, Давинсон Санчес и Саша Боэ. У туринцев дубль на счету Тена Копмейнерса.
Ответный матч между пройдет в Турине через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
