Поконьоли: «Еще не все потеряно, впереди ответный матч с “ПСЖ”

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:3) в матче плей-офф Лиги чемпионов.
"Я разочарован тем, что мы сделали игру более сложной для нас, чем мы сами это планировали. Но в то же время горжусь тем, как мы начали матч, а также тем, как держались вместе, оставшись вдесятером во втором тайме. Мы показали крепкий характер, имея не такую длинную скамейку и много молодых игроков в составе.
Еще не все потеряно, впереди ответный матч. Мои игроки достойны похвалы, ведь в меньшинстве можно было пропустить заметно больше голов. Ответную игру надо начать с таким же рвением и старанием, как мы сделали это сегодня", — цитирует пресс-служба УЕФА Поконьоли.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.