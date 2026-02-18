Ричмонд
Вальверде: «Престианни сказал слово, которое никогда не следует использовать»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал расистский скандал с участием Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

Источник: Спорт-Экспресс

«Когда ты прикрываешь рот футболкой, чтобы что-то сказать, очевидно, что ты говоришь нечто реально некрасивое. Престианни сказал слово, которое никогда не следует использовать. То, что он сказал, было жалко. Это действительно, очень плохо», — приводит Marca слова Вальверде.

Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни.

Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.

17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.