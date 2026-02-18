Олимпиада-2026. Керлинг (жен). США сыграют с Великобританией, Швеция против Южной Кореи и другие матчи

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап.
10-я сессия.
Китай — Дания — 11.05.
США — Великобритания — 11.05.
Швеция — Южная Корея — 11.05.
11-я сессия.
Великобритания — Япония — 21.05.
Швейцария — Дания — 21.05.
Канада — Италия — 21.05.
Китай — Швеция — 21.05.
Турнирное положение: Швеция — 6 побед (7 игр), Швейцария — 5 (7), США — 5 (7), Южная Корея — 4 (7), Дания — 3 (7), Канада — 3 (6), Китай — 2 (6), Великобритания — 2 (6), Италия — 2 (7), Япония — 1 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.Читать дальше