Олимпиада-2026. Керлинг (жен). США сыграют с Великобританией, Швеция против Южной Кореи и другие матчи

18 февраля на Олимпиаде в Италии пройдут матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

Групповой этап.

10-я сессия.

Китай — Дания — 11.05.

США — Великобритания — 11.05.

Швеция — Южная Корея — 11.05.

11-я сессия.

Великобритания — Япония — 21.05.

Швейцария — Дания — 21.05.

Канада — Италия — 21.05.

Китай — Швеция — 21.05.

Турнирное положение: Швеция — 6 побед (7 игр), Швейцария — 5 (7), США — 5 (7), Южная Корея — 4 (7), Дания — 3 (7), Канада — 3 (6), Китай — 2 (6), Великобритания — 2 (6), Италия — 2 (7), Япония — 1 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

