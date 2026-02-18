Сафонов: «Если хотим выиграть Лигу чемпионов, то “ПСЖ” должен пройти через многое»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Монако» показал, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем. Рад, что «ПСЖ» проявил характер. Выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы", — цитирует пресс-служба УЕФА Сафонова.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
