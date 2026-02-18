Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуэ: «Не могу сказать, полностью ли “ПСЖ” контролирует ситуацию в противостоянии с “Монако”

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Источник: Спорт-Экспресс

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи.

«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли “ПСЖ” контролирует ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дуэ.

Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.

17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.