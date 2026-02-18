Дуэ: «Не могу сказать, полностью ли “ПСЖ” контролирует ситуацию в противостоянии с “Монако”

Вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов. Его признали лучшим игроком встречи.
«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли “ПСЖ” контролирует ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — цитирует пресс-служба УЕФА Дуэ.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Кошмар «Монако» и Головина: «ПСЖ» оформил камбэк с 0:2, у Александра второе удаление за четыре дня.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.