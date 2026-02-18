Олимпиада-2026. Керлинг. Италия сыграет с Канадой, Норвегия встретится со Швейцарией и другие матчи

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Мужчины.
Групповой этап.
11-я сессия.
Италия — Канада — 16.05.
Китай — Чехия — 16.05.
Норвегия — Швейцария — 16.05.
США — Великобритания — 16.05.
Турнирное положение: Швейцария — 7 побед (7 игр), Канада — 6 (7), Италия — 4 (7), Норвегия — 4 (7), Великобритания — 4 (8), США — 4 (8), Германия — 3 (8), Китай — 2 (7), Швеция — 2 (8), Чехия — 1 (7).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
