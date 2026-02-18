Балогун: «Для “Монако” главное — хорошо начать ответную игру с “ПСЖ”

Нападающий «Монако» Фоларин Балогун прокомментировал поражение от «ПСЖ» (2:3) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Монако» хорошо начал матч. Если б кто-то сказал, что после первых 20 минут мы будем вести 2:0, с радостью бы согласились на такой вариант. Но важно не то, как ты начинаешь, а как ты заканчиваешь. Мы немного обозлены, но все еще в игре. Теперь надо думать об ответном матче. Все мы люди, так что все возможно. Было бы очень неправильно ехать на ответный матч с мыслью, что все окончено. Главное — хорошо начать ответную игру. Если забьем первыми, положение станет равным. Борьба еще точно не окончена", — цитирует официальный сайт УЕФА Балогуна.
Ответная игра пройдет в Париже через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
17 февр 23:00 Монако — ПСЖ 2:3.