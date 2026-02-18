Балогун: «Для “Монако” главное — хорошо начать ответную игру с “ПСЖ”

«Монако» хорошо начал матч. Если б кто-то сказал, что после первых 20 минут мы будем вести 2:0, с радостью бы согласились на такой вариант. Но важно не то, как ты начинаешь, а как ты заканчиваешь. Мы немного обозлены, но все еще в игре. Теперь надо думать об ответном матче. Все мы люди, так что все возможно. Было бы очень неправильно ехать на ответный матч с мыслью, что все окончено. Главное — хорошо начать ответную игру. Если забьем первыми, положение станет равным. Борьба еще точно не окончена", — цитирует официальный сайт УЕФА Балогуна.