Моуринью: «Винисиус говорит одно, а Престианни — другое»

«Я разговаривал с обоими, Винисиус говорит одно, а Престианни говорит другое. Я не хочу, чтобы предвзято относились к игрокам “Бенфики”… и я не хочу говорить, что верю Престианни на 100 процентов, но я также не могу быть на стороне “Реала” и сказать, что то, что сказал мне Винисиус, — абсолютная правда. Я не знаю. Все, что я знаю, это то, что матч был напряженным до гола. “Бенфика” очень хорошо вошла в игру, а “Реал” был чрезвычайно силен, затем они изменили ход матча, начиная с 30-й по 35-ю минуту. Винисиус забил гол, который мог забить только он или Мбаппе. После этого не следовало вступать в конфликт с 60 тысячами человек на этом стадионе. Это единственное, что я могу сказать. Провоцировал ли Винисиус болельщиков? Такое случается… Он игрок из другого мира, он мне очень нравится. Но когда ты забиваешь такой гол… простой празднуй его с товарищами по команде», — приводит YSscores слова Моуринью.