Арбелоа: «Спросите Престианни, что он сказал Винисиусу»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа после победы над «Бенфикой» (1:0) в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов прокомментировал скандал с участием Винисиуса Жуниора.
«Спросите Престианни, что он сказал. Это неприемлемо. Мы не можем принять такие вещи», — приводит OneFootball слова Арбелоа.
Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни, который утверждает, что не использовал оскорбления расистского характера.
Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
Еще один расистский скандал с Винисиусом — теперь в Лиге чемпионов! Похоже, его назвали обезьяной.
17 февр 23:00 Бенфика — Реал 0:1.