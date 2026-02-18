Арбелоа: «Спросите Престианни, что он сказал Винисиусу»

Игра была прервана после гола Винисиуса на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни, который утверждает, что не использовал оскорбления расистского характера.