Кобель: «Ответный матч с “Аталантой” будет другой»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы сыграли хорошо, матч на ноль — это важно, и ко второй игре мы подходим с преимуществом в два мяча. Ответный матч будет другой: соперник станет действовать агрессивнее, поскольку ему нужно отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Кобеля.

Ответная игра пройдет в Италии через неделю, 25 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.

