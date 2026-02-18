Кобель: «Ответный матч с “Аталантой” будет другой»

Вратарь дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель прокомментировал победу над «Аталантой» (2:0) в матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.
«Мы сыграли хорошо, матч на ноль — это важно, и ко второй игре мы подходим с преимуществом в два мяча. Ответный матч будет другой: соперник станет действовать агрессивнее, поскольку ему нужно отыгрываться», — цитирует пресс-служба УЕФА Кобеля.
Ответная игра пройдет в Италии через неделю, 25 февраля. Начало игры — 20:45 по московскому времени.
Винисиуса оскорбили после победного гола «Реала», «Ювентус» растоптан в Стамбуле, а Гирасси — герой Дортмунда.
17 февр 23:00 Боруссия Д — Аталанта 2:0.